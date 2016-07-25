Стокгольм, 25 июля, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Цены на электроэнергию на бирже Nord Pool почти на четверть меньше, чем в это же время в 2015 году, и составляют 32,3 евро за мегаватт-час, сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 июля, на бирже. Это вызвано запуском после ремонта первого блока АЭС Форсмарк в Швеции. В связи с этим увеличилось предложение на электроэнергию во всей Прибалтике. Второй блок будет запущен на этой неделе.

Атомная энергетика

Литва импортировала 87% всей использованной в стране энергии. Половина электричества на прошлой неделе с 18 по 24 июля, было импортировано из Швеции, 17% из Латвии, Эстонии и Финляндии. Остальное — из третьих стран.