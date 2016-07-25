Мурманск, 25 июля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Жители Мурманской области требуют уволить с должности начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано на портале общественных петиций avaaz.org.

Дарья Антонова ИА REGNUM Халтура

«Требуем уволить с должности начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области — Кузнецову Алену Александровну, в связи с недоверием граждан и нарушением законодательства РФ, — сообщается в документе. — К сожалению, Кузнецова А.А. не только не соблюдает права граждан, но и под ее руководством сотрудники ГЖИ Мурманской области, на всех уровнях, нарушают все возможные законодательные акты, начиная с Конституции РФ, ГК РФ, ФЗ-59 «О рассмотрении обращений граждан в государственных органах РФ», не говоря уже о Жилищном кодексе».Отметим, губернатор Мурманской области назначила Алёну Александровну Кузнецову начальником Государственной жилищной инспекции Мурманской области — главным государственным жилищным инспектором Мурманской области в 2013 году.Как отмечается в документе, все проверки управляющих компаний, осуществляемые ГЖИ, проводятся формально. В качестве примера приводится недавняя ситуация с собственниками квартир, перешедших в законном порядке в 2003 — 2007 годах на электрообогрев своих квартир.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года ГЖИ Мурманской области дало распоряжение всем управляющим компаниям взимать с квартиросъёмщиков, в чьих квартирах отсутствуют батареи, плату за не получаемую услугу.«Имея в своих покровителях губернатора Мурманской области, РСО — АО «МЭС», главным акционером которого является правительство Мурманской области, начисляет жителям оплату за отопление, которого не поставляет, — утверждается в петиции. — И А.А. Кузнецова поддерживает этот грабеж — незаконное обогащение АО «МЭС».Отметим, жилищно-коммунальное хозяйство — сфера, к представителям которой у северян немало вопросов. Несмотря на меры, принимаемые властями, жители Мурманской области в частности продолжают получать двойные квитанции.На момент публикации петиция собрала более 150 подписей.