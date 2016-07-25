Путин пропустит открытие Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро
Москва, 25 июля, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует лететь в Рио-де-Жанейро на церемонию открытия Олимпиады-2016. Об этом заявил в понедельник, 25 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Олимпийские игры
«В планах такой поездки нет», — сказал представитель Кремля журналистам.
При этом Песков добавил, что у президента России Путина «другой рабочий график».
Напомним, 5 августа на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро состоится церемония открытия Олимпиады-2016. Завершатся спортивные мероприятия — 21 августа.
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