Москва, 25 июля, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует лететь в Рио-де-Жанейро на церемонию открытия Олимпиады-2016. Об этом заявил в понедельник, 25 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Atos Олимпийские игры

«В планах такой поездки нет», — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом Песков добавил, что у президента России Путина «другой рабочий график».

Напомним, 5 августа на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро состоится церемония открытия Олимпиады-2016. Завершатся спортивные мероприятия — 21 августа.

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