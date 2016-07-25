Ярославль, 25 июля, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года в Ярославской области выявлено более 4,2 тысячи нарушений законодательства о несовершеннолетних и молодежи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Прокурорские проверки в январе-июне касались самого широкого спектра вопросов охраны прав детства: начиная с охраны здоровья детей и реализации их прав на образование и заканчивая профилактикой правонарушений несовершеннолетних. Как отмечают в ведомстве, в течение полугодия прокуратура предотвратила необоснованную реорганизацию образовательных учреждений и занималась проблемой срыва строительства четырех детских садов в Ярославле.

По итогам проверок, проведенных в первом полугодии, прокуратура оспорила 265 незаконных правовых актов органов государственной власти, местного самоуправления и детских учреждений. 213 актов в результате были отменены или изменены. Внесено 522 представления о нарушении законодательства, по итогам рассмотрения которых 444 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В суды в защиту детей направлено 374 исковых заявления, 140 лиц привлечено к административной ответственности. Кроме того, по инициативе прокуратуры возбуждено 39 уголовных дел по фактам правонарушений в отношении детства.

При этом количество тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних в Ярославской области в первом полугодии снизилось, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель СУ СКР по региону Олег Липатов. В ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы Ярославского Следственного комитета в январе-июне 2016 года, глава ведомства отметил, что в прошедшем периоде уменьшилось количество уголовных дел, связанных с нарушением половой неприкосновенности детей и с совершением насильственных действий сексуального характера в их отношении.