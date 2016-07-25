Киев, 25 июля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. 24 июля в Донбассе боевые действия шли на всех основных направлениях фронта, в частности, в общей сложности зафиксировано более 670 обстрелов. Об этом сегодня, 25 июля, сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба «АТО», передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

По словам военного ДНР, прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая (промзона), Васильевка, Спартак, Жабичево, Белая Каменка, Михайловка, Зайцево, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Донецк (окрестности аэропорта и «Вольво-Центра»).

«Обстановка в ДНР остается напряженной. За прошедшие сутки количество обстрелов составило 610», — рассказал ДАН силовик.

При этом с позиций ВСУ было выпущено 45 снарядов калибра 122 мм, 126 мин калибра 120 мм и 203 мины калибра 82 мм. Кроме того, обстрелы велись из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате ведения боевых действий двое мирных жителей села Коминтерново Новоазовского района (мужчина 30 лет и женщина 70 лет) получили ранения, также поврежден жилой дом.

В то же время глава Куйбышевской горадминистрации Донецка Иван Приходько отметил, что на пункте пропуска въезда-выезда «Майорск» (под Горловкой) от сердечного приступа скончался один мирный житель. «Сегодня ночью, стоя в очереди на КПП «Майорск», один человек умер от сердечного приступа», — сказал Приходько.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала семь обстрелов со стороны ВСУ. В военном ведомстве отметили, что под обстрел попали позиции ВС ЛНР в селах Калиново и Логвиново. При этом украинские силовики вели огонь с применением 82 мм минометов, АГС и стрелкового оружия. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь 25 июля спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Олег Сушинский рассказал, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 58 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, на Мариупольском направлении зафиксировано более 35 обстрелов позиций ВСУ.

«Из 122 мм самоходных установок противник бил по Новогригорьевке, а из 120 и 82 мм минометов обстрелял Талаковку, Водяное и Старогнатовку. В Широкино, Талаковке и Водяном враг также применил БМП и гранатометы, в Гнутово — зенитные установки, в Красногоровке — крупнокалиберные пулеметы, а вражеские снайперы активизировались под Марьинка», — сказал Сушинский.Он сообщил, что на Донецком направлении зафиксирован 21 случай нарушения режима прекращения огня. По его словам, позиции ВСУ в Авдеевке и Новоселовке Второй были обстреляны 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ВС ДНР.«В Авдеевке украинские воины вступили в огневой контакт с вражескими диверсантами. Противник отступил. Также, из минометов калибра 82 мм противник стрелял по нашим укреплениям недалеко от Невельского, Опытного и шахты Бутовка», — добавил Сушинский.Напомним, 24 июля замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин заявил, что армия ДНР пресекла очередную попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть в тыл ополчения в районе аэропорта Донецка.

«В районе населенного пункта Опытное отмечена активность ДРГ противника. Так, диверсионно-разведывательная группа в количестве до 12 человек при попытке проникнуть в тыл подразделений ДНР была остановлена огнем из стрелкового оружия, в результате чего противник отошел на исходные позиции. Потери противника составили до 10 погибших и раненых», — уточнил Басурин.