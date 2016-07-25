Ярославль, 25 июля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. 19−20 августа в Ярославле пройдет Международный гастрономический форум, посвященный развитию гастрономического туризма в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Агентстве по туризму Ярославской области.

Основные темы форума — развитие гастрономического туризма в России, импортозамещение, развитие гастрономических брендов и территорий. В течение двух дней участники и гости мероприятия смогут продегустировать продукцию российских производителей, получить мастер-классы от лучших шеф-поваров России, Перу, Испании.

Также в программе чемпионат кухонь России, выступления экспертов, презентации регионов. Ожидается, что в форуме примут участие более 150 экспертов, в том числе рестораторы, отельеры, производители продуктов, туроператоры, представители органов власти и территорий.

Отдельным событием форума станет гастрономический фестиваль-пикник «Пир на Волге», который предложит всем гостям кулинарные мастер-классы от ведущих шеф-поваров, чемпионат по грилю, живую музыку, фитнес, игры и развлечения. Распорядителями пира станут ведущие программы «Контрольная закупка» Антон Привольнов и Наталья Семенихина.

Подведет итоги форума гастрономический гала-ужин, в ходе которого будет демонстрироваться процесс приготовления блюд различных кухонь регионов России.