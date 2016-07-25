Вильнюс, 25 июля, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В июне 2016 года по сравнению с маем цены на экспорт в Литве увеличились на 2,5%, а на импорт — на 1,1%, сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 июля, в Департаменте статистики Литвы.

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Больше всего на эти показатели повлиял рост цен на нефть, который фиксировался на мировом рынке в эти месяцы. Кроме того в Литве был зафиксирован рост цен на сельскохозяйственные продукты.

Аналогичное влияние было и на цены на импорт — главным образом за счёт роста цен на нефть и нефтепродукты (рост на 37,5%), но падения цен на газ (падение на 30,4%).

Из экспорта больше всего дорожали оборудование для связи, фармакологические изделия, скот и продукты из него.