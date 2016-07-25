Киев, 25 июля, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Сегодня, 25 июля, в Николаевской области на 235-м общевойсковом полигоне «Широкий Лан», во время стрельб погиб один солдат ВСУ, еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

Отмечается, что причиной инцидента стал взрыв 122-мм миномета. В Киеве однозначно не сообщают, являются ли учения, на которых произошел инцидент, частью проходящих сейчас в Николаевской и Одесской области учений «Си Бриз», которые как раз вступили в активную фазу.

«25 июля около 11.00 на 235-м общевойсковом полигоне «Широкий Лан» на Николаевщине, во время стрельб разорвался миномет. По предварительной информации, в результате взрыва погиб один военнослужащий, двое тяжело ранены, еще шесть получили легкие ранения», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия «работает оперативная группа, ведется расследование по выяснению причин и обстоятельств происшествия».По словам начальника управления связей с общественностью ВСУ Богдана Сеника, миномет взорвался во время стрельб. Пострадавшим от взрыва сразу была оказана необходимая медицинская помощь. Сеник напомнил, что сегодня на Украине в рамках второго этапа широкомасштабных командно-штабных маневров проходят учения «Южный ветер». К боевым учениям привлечены органы военного управления стратегического и оперативно-стратегического уровней, определены воинские части и компоненты из подразделений всех компонентов ВСУ.

«Предполагаются тактические учения с боевой стрельбой, разнообразные поисково-ударные действия, десантно-штурмовые действия, переправы. Также отдельное внимание будет уделяться вопросам территориальной обороны государства», — рассказал Сеник.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на территории Одесской и Николаевской областей, а также в северо-западной части Черного моря стартовала активная фаза совместных учений с ВС США «Си Бриз-2016». Предполагается, что в рамках учений американский эсминец Ross и десантный корабль Whidbey Island проведут показательную работу.