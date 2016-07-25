Санкт-Петербург, 25 июля, 2016, 13:02 — ИА Регнум. В Петербурге готовится серия пикетов против сноса дореволюционных корпусов бывшего мясоперерабатывающего завода «Самсон-Лиговка» на Лиговском проспекте, 271. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 июля в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

(сс) Пахатов Дмитрий Мясокомбинат Самсон

Акция пройдет у здания службы Стройнадзора на улице Зодчего России, а также у строительной площадке на Боровой улице. По словам градозащитников, демонтаж корпусов завода продолжался и в выходные, что является нарушением постановления городского правительства. Оно запрещает снос зданий в выходные и праздничные дни, а также снос без разрешения, выданного Стройнадзором.

Как ранее сообщали в комитете по охране памятников Петербурга, разрешительных документов на снос у компании ООО «СК Прайд» нет. Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский заявил корреспонденту ИА REGNUM, что сегодня, 25 июля, намерен «пообщаться со Стройнадзором». «Они, конечно, могли остановить это еще в четверг. Сказали, что в понедельник вышлют представителя с документами, но за выходные, конечно, там почти все угробили, ничего не осталось», — сказал парламентарий.

Вишневский также направляет письмо губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко, где излагает ситуацию относительно нарушения строителями постановления городского правительства. Активисты ВООПИиК также сообщают, что несколько раз вызывали полицию на место, и правоохранители принимали их заявки, однако, в итоге, демонтаж продолжился. По словам градозащитников, с конца прошлой недели территория завода оцеплена: мужчины ограничивают активистам подход к стройплощадке и запрещают фотографировать. Они предполагают, что основные работы по демонтажу ведутся по ночам.

Речь идет о красно-кирпичных корпусах 1905 года постройки, до революции принадлежавших Гвардейскому экономическому обществу. 21 июля стало известно о начавшемся сносе бывшего мясоперерабатывающего завода «Самсон-Лиговка». Демонтаж ведет ООО «СК «Прайд» по заказу собственника территории ООО «Самсон-Лиговка».

Архитектором постройки является Валериан Поликарпов. До революции участок принадлежал Гвардейскому экономическому обществу, одному первых военно-экономических акционерных обществ в России, крупнейшими акционерами которого были великие князья. Общество было основано в 1891 году, его деятельность сыграла значительную роль в обеспечении нужд Русской императорской армии во время Русско-Японской и Первой мировой войн.