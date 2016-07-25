Омск, 25 июля, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Омской области завершила прием документов от кандидатов в Государственную думу седьмого созыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM, всего от Омской области выдвинулся 31 кандидат, в том числе пятеро самовыдвиженцев. Пока ни один из них не зарегистрирован.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

По Омскому одномандатному избирательному округу (№139) выдвинулись девять человек. Это депутат Госдумы Виктор Шрейдер («Единая Россия»), предприниматель Татьяна Еременко («Партия роста»), глава ассоциации перевозчиков Западной Сибири Николай Артемьев («Гражданская платформа»), менеджер Александр Барков («Коммунисты России»), депутат областного Заксобрания Андрей Алехин (КПРФ), машинист электровоза и депутат Заксобрания Омской области Алексей Клепиков (ЛДПР), заместитель председателя межрегионального профсоюза работников автомобильного транспорта Игорь Басов («Партия народной свободы»), профессор Омского государственного университета путей сообщения Сергей Костарев («Яблоко»), депутат Госдумы Дмитрий Горовцов («Справедливая Россия»).

По Москаленскому одномандатному избирательному округу (№ 140) выдвинулись юрист Татьяна Огаркова («Партия роста»), завкафедрой Омского института водного транспорта Олег Курнявко («Гражданская платформа»), первый секретарь комитета Омского отделения партии «Коммунисты России» Владимир Жуков («Коммунисты России»), депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ), предприниматель Кирилл Атаманиченко (ЛДПР), директор компании Сергей Асташенко («Партия народной свободы»), директор фирмы, депутат Заксобрания Евгений Дубовский («Справедливая Россия»), заместитель председателя правления общественной организации «Сибирские многодетные семьи» Алеся Григорьева (самовыдвижение), 69-летний пенсионер Мухаметкали Хасанов (самовыдвижение).

По Любинскому одномандатному избирательному округу (№141) — сенатор Андрей Голушко («Единая Россия»), директор фирмы Сергей Кочетков («Партия роста»), генеральный директор компании Алексей Якименко («Родина»), гендиректор компании Олег Колесников («Гражданская платформа»), первый секретарь ЦК «Всероссийского ленинского коммунистического союза молодежи» Александр Подзоров («Коммунисты России»), депутат Госдумы Олег Денисенко (КПРФ), инженер, депутат Омского горсовета Алексей Ложкин (ЛДПР), начальник отдела кадров Ольга Аргат («Партия народной свободы»), пенсионер Борис Мельников («Яблоко»), депутат Госдумы Александр Кравцов («Справедливая Россия»), председатель правления фонда развития межгосударственного сотрудничества Юрий Кривошеев (самовыдвижение), специалист по логистике Елена Рубанова (самовыдвижение), безработный Виктор Селезнев (самовыдвижение).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Государственную думу РФ седьмого созыва состоятся в единый день голосования — 18 сентября 2016 года.