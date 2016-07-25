Москва, 25 июля, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Некоторые сведения, содержащиеся в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), не соответствуют действительности. Об этом, как передает ТАСС, заявил член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель.

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В отчете WADA, в частности, говорится о 3-х представителях стрелкового спорта, чьи допинг-пробы якобы исчезли, говорит Фазель.

«Но это является полностью неверной информацией, поскольку личности всех 3-х спортсменов были установлены, и оказалось, что они были дисквалифицированы в соответствии со всеми правилами, — сказал член исполкома МОК. — Так что не все, что написано в докладе Ричарда Макларена, базируется на реальных фактах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало очередной доклад, в котором утверждается, что в России действует государственная «допинговая программа». Со своей стороны WADA обратилось к МОК с просьбой вместо презумпции невиновности применить к российским спортсменам принцип коллективной ответственности.

24 июля МОК не стал отстранять всю сборную России от участия в ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. Решения по участию спортсменов РФ будут принимать международные федерации по олимпийским видам спорта на основе выработанных МОК критериев.

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