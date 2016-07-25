Хабаровск, 25 июля, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Чиновники Хабаровского регионального правительства пообещали, что важнейшим направлением работы медицинской отрасли в ближайшие два года станет охрана материнства и детства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона. Между тем, на местах остро ощущается кадровый кризис, а руководство учреждений здравоохранения продолжает не популярную политику и увольняет последних акушеров-гинекологов.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

«В регионе будет создана трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным. Она начнет выстраиваться после ввода третьей очереди перинатального центра, внесения корректировки в логистику оказания медицинской помощи, работу скорых бригад», — уточнили в правительстве.

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Между тем, в Свободном порту Ванино роженицы вынуждены ехать в соседний Советско-Гаванский район за акушерско-гинекологической помощью при родах. Местный главврач уволила предпоследнего гинеколога. На все акушерско-гинекологическое отделение остался один врач — женщина-пенсионерка. Еще один врач в настоящее время в отпуске. С 4 июля рожениц направляют в соседний район, а это 40 километров от Ванино. Если же речь идет о поселке Монгохто, то все 80 км.

Ванинскую Центральную районную больницу (ЦРБ) лихорадит не первый год, а конфликт между работниками и главврачом периодически выплескивается на страницы местных, региональных и федеральных СМИ. То врачи того самого, акушерско-гинекологического отделения жалуются на беспрецедентные нарушения в ходе капитального ремонта, когда миллионы рублей были потрачены на некачественный ремонт трети больничного этажа. Уголовное дело в отношении чиновника, ответственного за ремонт, возбудили, два года расследовали, но не нашли эксперта и прекратили в зале суда. То бунтует коллектив «Скорой помощи», то у молодой здоровой роженицы по причине безобразного руководства больницей погибает здоровый младенец и больница выплачивает убитой горем матери 1 миллион 400 тысяч рублей, то по халатности руководства уничтожается районный запас вакцин. То районный прокурор через суд вынужден добиваться, чтобы руководство больницы выплатило медикам положенные им деньги. Это лишь неполный список скандалов. Тем не менее, никаких кадровых решений по кандидатуре главврача Ванинской ЦРБ региональный минздрав не принимает. В ведомстве уверяют, что главврач Марина Сидорова на хорошем счету.

Между тем, родильное отделение в Ванино ежемесячно принимает порядка трех десятков родов. Справится ли роддом соседнего района с таким наплывом рожениц — большой вопрос. Об удобстве молодых мам и членов их семей, молодых отцов, которые каждый день вынуждены после работы ехать в соседний район, чтобы проведать жену и малыша, речь уже не идет.

Уволенный, как следует из приказа, «По инициативе работодателя», акушер-гинеколог Андрей Максаков с действиями главврача Сидоровой не согласен и намерен обжаловать их в инспекции по труду и, если понадобиться, в суде. Максаков считает, что его увольнение напрямую связано с его гражданской позицией по поводу происходящего в больнице.

С дефицитом врачей, особенно акушеров-гинекологов, в Ванино пытались бороться разными методами. Врачей заманивали, в рамках действующих программ, обещанием жилья, например. Но приезжавшие в Ванино врачи, увидев, куда их поселили, быстро собирали чемоданы и уезжали. Так, врача-гинеколога, приехавшую из Амурска, поселили в полуподвал, с крысами и льющимися с потолка канализационными водами.

Сейчас на сайте регионального минздрава размещено более 700 вакансий — система здравоохранения Хабаровского края испытывает серьезнейший кадровый кризис.