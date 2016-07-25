Кызыл, 25 июля, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Восемь человек выдвинуты кандидатами в депутаты Госдумы по тувинскому одномандатному округу №32. Это единственный округ в республике, где число избирателей составляет около 180 тыс. человек. Среди кандидатов лишь один самовыдвиженец — помощник судьи Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Тимур Найдын.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Кроме того, выдвинулся председатель администрация Улуг-Хемского района Мерген Анай-Оол (КПРФ), пенсионный Айбек Маады («Коммунисты России»), временно неработающий Монгул-оол Монгуш (Партия народной свободы), член комитета Совета Федерации по социальной политике Мерген Ооржак («Единая Россия»), пенсионер Валерий Салчак («Яблоко»), замдиректора республиканской детской спортивной школы Владимир Серен-Хуурак («Справедливая Россия»), водитель Игорь Френт (ЛДПР).

Добавим, что в единый день голосования 18 сентября в Туве также пройдут выборы регионального и муниципального уровня, наиболее значимые из которых — досрочные выборы главы республики. Свои кандидатуры для участия в этих выборах выдвинули восемь кандидатов, в том числе и действующий глава Шолбан Кара-оол.