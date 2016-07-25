Вильнюс, 25 июля, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Решение не запрещать всем российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро «не соответствует ожиданиям большей части спортивного сообщества», заявил литовскому агентству BNS сегодня, 25 июля, глава Департамента физической культуры и спорта Литвы Эдис Урбанавичюс. По его словам, позиция Международного олимпийского комитета создает «предпосылки для злоупотреблений».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

«Я не думаю, что это то решение, которого ожидало большинство», — сказал Урбанавичюс. Он подчеркнул, что «большая часть международного спортивного сообщества ожидала запрета на допуск к олимпиаде для всей олимпийской сборной России с правом для «чистых» спортсменов участвовать в играх под олимпийским флагом».

«Думаю, что таким образом была бы сохранена возможность для спортсменов участвовать и была бы внятно продемонстрирована позиция, что мириться с вмешательством такого масштаба, интервенцией такого масштаба правительства в спорт, когда имеют место фальсификации, когда совершаются преступления — нельзя», — сказал Урбанавичюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля исполком МОК не дисквалифицировал сборную России и оставил международным спортивным федерациям право допуска спортсменов к ОИ-2016. Не смогут принять участие в Играх только спортсмены, которые были раньше уличены в применении допинга.