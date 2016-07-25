Копейск, Челябинская область, 25 июля, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Руководитель города Копейск Вячеслав Истомин, которого 25 июля задержали на рабочем месте в Челябинской области, подозревается в получении крупной взятки. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Челябинской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто чем может

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы Копейского городского округа Вячеслава Истомина, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый чиновник получил в виде взяток не менее 2-х млн рублей — «за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий».

Ведется следствие.