Рига, 25 июля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2016 года латвийцы усыновили четырех детей старше 10 лет, а иностранцы за тот же период — 32 латвийских ребенка этой возрастной группы, сообщает LETA со ссылкой на информацию Министерства благосостояния. Всего за полгода латвийские жители взяли в семьи 60 детей, иностранцы — 63.

Эжен Делакруа. Сирота на кладбище

Жители Латвии по-прежнему охотнее берут маленьких детей — 56 из 60 усыновленных были в возрасте до 10 лет и четверо — от 10 до 18 лет. В свою очередь в приемные семьи за границу в 2015 году уехали 63 ребенка, из них 32 были старше 10 лет. Только в июне иностранцы усыновили/удочерили 9 детей старше 10 лет, тогда как латвийские жители — одного ребенка этого возраста.

Как заявили в Министерстве благосостояния, темпы усыновления по-прежнему остаются более медленными, чем в 2015 году — всего в Латвии за первую половину 2016 года было адоптировано 123 ребенка, что на 19 детей меньше, чем за тот же период 2015 года.

В настоящее время в Латвии усыновления/удочерения ждут 1315 детей. Большая часть, или 912 детей, — в возрасте от 10 до 18 лет.

Напомним, в 2015 году было адоптировано 267 латвийских детей, что на 33 ребенка меньше, чем в 2014 году. В 2015 году латвийские жители усыновили/удочерили 132 ребенка — на 10 детей больше, чем в 2014. В свою очередь иностранцы в 2015 году адоптировали 135 детей, в 2014 — 178, а в 2013 году — 141.