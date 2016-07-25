Рига, 25 июля, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Половина латвийцев не доверяет рейтингам популярности политических партий, которые публикуют средства массовой информации, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским агентством SKDS, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поэтому и бегут

Так, 52,3% респондентов указали, что рейтингам популярности политических партий доверять нельзя. По сравнению с 2015 годом число людей, разделяющих такую позицию, увеличилось на 1,5%. Четверть опрошенных считает, что подобным рейтингам все же можно доверять. Самый высокий уровень доверия был зафиксирован в 2014 году, когда рейтингам популярности политиков доверяли 28,5% жителей.

В свою очередь 22,8% латвийских жителей в 2016 году не имели четкого мнения по этому вопросу.