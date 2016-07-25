Москва, 25 июля, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Российская спортсменка Елена Исинбаева намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, чтобы обжаловать решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российских легкоатлетов на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом тренер двукратной олимпийской чемпионки Евгений Трофимов заявил агентству «Р-Спорт».

(сс) Tab59 Елена Исинбаева

«После того, что случилось, Лена будет обращаться в Страсбургский суд по правам человека, — сказал специалист. — Решение (МОК) неправомерное для нее и для всей команды».

При этом Трофимов добавил, что спортсменка Исинбаева была крайне удивлена тем, как отреагировало на решение Международного олимпийского комитета «наше руководство».

«Руки развели — и все», — говорит тренер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля МОК принял решение не отстранять всю сборную России от участия в ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. Решения по участию спортсменов будут принимать международные федерации по олимпийским видам спорта на основе выработанных МОК критериев.

Таким образом, легкоатлеты РФ не смогут принять участие в летних Играх, поскольку IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) дисквалифицировала российскую команду за исключением Дарьи Клишиной, которая тренируется в США.

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