Ярославль, 25 июля, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Руководитель СУ СКР по Ярославской области Олег Липатов вступил в публичную полемику с подследственным — соратником арестованного мэра Ярославля Евгения Урлашова Григорием Родиным. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Родин

Бывший директор муниципального казенного учреждения «Институт развития стратегических инициатив», который сейчас находится в Германии, обратился с открытым письмом к руководителю ярославского следственного управления.

В письме он предложил Липатову задуматься о ценности человеческой свободы и соблюдении законности при расследовании уголовных дел. При этом Родин подчеркивал, что уголовное дело в отношении его самого является политическим заказом в рамках уголовного преследования мэра Ярославля Евгения Урлашова. Ранее Олег Липатов публично предложил Родину вернуться в Россию и сдаться властям.

«По идее, именно Вы должны сражаться за мою свободу, отстаивать мое достоинство и честное имя, расследовать преступный замысел тех, кто фабрикует уголовные дела. И я откровенно не понимаю, почему Вы этого не делаете, а предлагаете мне стать участником несправедливого процесса в качестве рядовой, расходной жертвы. Для Вас должна быть непереносимой сама мысль, что я могу провести даже один день, лишенный свободы», — написал в открытом письме Григорий Родин.

В ответ Олег Липатов посоветовал Родину пояснить свою позицию не с точки зрения политики, а по поводу предъявленного обвинения.

«Я когда читал это письмо, Урлашова вспомнил — стиль изложения похож. Родин находится в статусе обвиняемого, обвинение ему предъявлено в присутствии адвоката. Все, что он хочет сказать, он мог сказать, являясь участником уголовного судопроизводства. У него есть право писать жалобы, заявлять ходатайства, обжаловать мои действия, обжаловать действия следователя, ходатайствовать о проведении тех или иных следственных действий и так далее.

Ничего этого нет. Есть только рассуждения о том, что кто-то его обидел. Вместо того, чтобы рассказывать о политике, рассказал бы по сути предъявленного обвинения — вот, пять листов. Изложи свою позицию по пунктам: вот здесь я не согласен, потому и потому», — отметил Олег Липатов.

Григорий Родин был обвинен в присвоении бюджетных средств путем начисления себе премий и материальной помощи на общую сумму свыше 680 тысяч рублей. Находясь под следствием, Родин покинул пределы России и был объявлен в розыск. Экс-директор ИРСИ был обнаружен в Германии, в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Интересно, что Родин обратился к руководителю ярославского СУ СК не как частное лицо, а как корреспондент журнала «Берлинский телеграф», при этом вопрос был озвучен на очередной пресс-конференции Олега Липатова 25 июля.