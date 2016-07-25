Томск, 25 июля, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В Томской области продолжается прием заявлений от абитуриентов для участия во вступительных экзаменах. Так, на очную форму обучения на бюджетные места подано 41 211 заявлений от 18 742 абитуриентов. Конкурс составляет 2,2 человека на место, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области.

Зинаида Серебрякова. Портрет студента. 1909

Из общего количества абитуриентов, претендующих на бюджетные места, жители других регионов России составляют 45,7% (8 574 человек), Томской области — 37% (6 938). Среди поступающих 128 стобалльников из регионов России и 61 из Томской области. Для обучения на бюджетной и платной основе также подали заявления 3 740 человек из десяти стран ближнего и 27 государств дальнего зарубежья.

«По сравнению с прошлым годом на 5,7% (177 человек) стало больше ребят из стран ближнего зарубежья, подавших заявления на бюджетные места. Это произошло в основном за счет абитуриентов ТГУ, ТПУ и СибГМУ», — сообщил заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин.

В 2016 году томским университетам выделено 8 374 бюджетных места. Из них 3 084 — в магистратуре, что на 4,1% (на 122) больше, чем в прошлом году. Число претендентов на место в магистратуре выросло на 6,9% (на 233 человека), количество заявлений — на 16,2% (на 807).

«В этом году поступающие активнее выбирают технические специальности, в том числе благодаря большому количеству бюджетных мест на направлениях «Электроэнергетика и электротехника», «Нефтегазовое дело», «Информационная безопасность» «Экология и природопользование» и других», — отметил Михаил Сонькин.

Завтра, 26 июля, вузы завершат прием документов на бюджетные места на очную форму обучения бакалавриата и специалитета. Прием в магистратуру продолжится до 10 августа. Приказы о зачислении пройдут 3 августа до заполнения 80% бюджетных мест и 6 августа до заполнения оставшихся мест.

«Большинство томских университетов в этом году повысили проходные баллы. Это целенаправленная политика наших вузов, стремящихся получить самых сильных абитуриентов», — добавил Михаил Сонькин.