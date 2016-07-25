Петропавловск-Камчатский, 25 июля, 2016, 11:30 — ИА Регнум. На участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатки, которые состоятся в Единый день голосования 18 сентября, на данный момент претендуют 376 человек, а в парламенте при этом всего 28 мест, поэтому на данный момент конкурс примерно 13 человек на кресло. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель избиркома края Инга Иринина, точное число тех, кто будет бороться за эти кресла, можно будет назвать только после окончания процедуры регистрации — в конце июля.

cikrf.ru Выборы

Читайте также: Равнение на Камчатку: жесткие, интересные и с интригой выборы-2016

По словам Инги Ирининой, из 376 претендентов — 300 включены в партийные списки, 76 выдвинуты партиями по одномандатным округам, а 22 человека — это самовыдвиженцы.

«Всего об участии выборах заявили 9 избирательных объединений — это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Партия Роста», «Воля», «Союз Труда».

«После того, как завершится процедура регистрации будет известно точное количество претендентов», — уточнила собеседник агентства.

Наибольшее число претендентов выставили «Единая Россия» и ЛДПР — 45 и 46 человек в списках, соответственно, и 14 и 13 — по одномандатным округам, соответственно.

Причем, в качестве «паровоза» у «Единой России» в списке выступает губернатор Камчатки Владимир Илюхин и, как считают местные политологи, на него партия делает ставку, так как рейтинг главы региона среди населения достаточно высок.

А в от у ЛДПР в местном списке по номер «1» значится сам Владимир Жириновский — председатель партии. У остальных первыми в списках идут главы местных отделений партий: у КПРФ — Михаил Смагин, у «Справедливой России» — Михаил Пучковский, у «Патриотов России» — Александр Остриков, у «Союза Труда» — Лариса Сущева, у «Партии Роста» — Вадим Повзнер, а у «Коммунистов России» список возглавил бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев. Партия «Воля» выставляет своих кандидатов только в одномандатных округах.

Выборы в Законодательное Собрание Камчатского края пройдут в Единый день голосования — 18 сентября, по смешанной системе. Сейчас большинство мест в Законодательно Собрании занимают представители «Единой России», есть депутаты от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.