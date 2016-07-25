Ярославль, 25 июля, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Договор, по которому пригородные электрички будут ходить до конца сентября 2016 года, продлен РЖД и Правительством Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Северной железной дороги.

По данным Северной пассажирской компании, которая обслуживает в том числе и Ярославскую область, за 1 полугодие 2016 года пригородные электрички перевезли 3,7 млн человек, а это меньше на 5,5%, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Основная причина отклонения от прошлогоднего значения — повышение тарифов для населения в большинстве субъектов РФ. Наибольший отток пассажиров платной категории произошел в Ярославской области в связи с ростом автобусных перевозок, в том числе нелегальных» — пояснил генеральный директор АО «СППК» Сергей Горюнов.

Депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев считает такую позицию лукавством и предлагает руководству железнодорожной монополии поискать резервы у себя, а не уповать на дотации из небогатого регионального бюджета.

«Железнодорожники уже приходили к нам в Думу и предлагали — давайте понизим тарифы. Обычно они говорят — давайте повысим, а тут раз и — давайте понизим! Неожиданно! Сейчас, экономически обоснованный тариф одного км проезда, допустим, 15 рублей, они продают билеты, условно, по 10 руб, а еще 5 руб доплачивает область. Они говорят, давайте понизим тариф. Но предложили хитро: брать с пассажира не 10 руб, а 8, но область будет компенсировать возникающую разницу в 7 руб. Т. е. с людей они готовы брать меньше, а из бюджета больше.

Вот и получается, что на пригородные расстояния людям выгоднее ездить на машинах, на автобусах, чем на этих электричках. Берем стоимость проезда человека до Данилова, сейчас это 83 или 85 руб. В машину можно посадить 3 человека — получается 240 руб., при том, что бензин обойдется в 150 руб. Выходит, на машине добираться дешевле.

С каждым повышением этих тарифов сокращается число пассажиров, а это влияет и на стоимость проезда. Чем меньше людей едет, тем больше стоимость проезда. Депутаты даже предлагали региональным властям переходить на перевозки автобусами при такой позиции монополиста, это выгоднее и области, и людям.

А сейчас у них одна политика: сокращают число рейсов, число вагонов, по 3−5 вагонов ходят. А им, РЖД, надо подумать над расходами своими, привести свою экономику в порядок. Железнодорожный транспорт во все времена был дешевле всех, а сейчас он стал «золотой», высказал корреспонденту ИА REGNUM свое мнение депутат Ярославской областной думы, член фракции КПРФ Эльхан Мардалиев.