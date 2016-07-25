Тверь, 25 июля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Крестный ход и молебен, посвященные дню обретения чудотворной иконы Божией Матери Оковецкой или Ржевской, прошли 24 июля в деревне Оковцы Селижаровского района Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православная

По преданию явление чудотворной иконы произошло в Оковецком лесу в 1539 году. Вскоре на этом месте забил ключ, с которым связывают многочисленные случаи исцеления. Целительными свойствами обладала и икона. В советское время она была утрачена, но каждый год большое количество людей со всей России приезжают на Оковецкий святой источник.

У Преображенского храма деревни Оковцы Селижаровского района, где произошло явление святыни, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет провели божественную литургию под открытым небом. В богослужении принял участие исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя.

После богослужения состоялся крестный ход вокруг храма, после чего у источника был отслужен водосвятный молебен и совершен чин водоосвящения.

«Икона Божией Матери Оковецкая или Ржевская очень почитаема в Тверской области, — сказал глава региона Игорь Руденя. — Святой источник является одной из жемчужин Верхневолжья. Я уверен, он станет не только местом паломничества верующих из Тверской области и соседних регионов. Думаю, его будут посещать многие россияне и даже западные гости, потому что здесь созданы все условия: есть дорога, стоянки — вся инфраструктура для того, чтобы паломники могли прикоснуться к святыне».