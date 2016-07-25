Подгорица, 25 июля, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Как будущий член НАТО Черногория планирует к 2024 году достичь уровня расходов на оборону, равного 2% от ВВП. Это включает в себя административные, операционные расходы, а также затраты на модернизацию и выплату военных пенсий.

Кукрыниксы. НАТО

В настоящее время расходы Черногории на оборону составляют 1,5% ВВП, однако в свете заявлений главы НАТО Йенса Столтенберга на последнем саммите альянса о необходимости увеличения расходов, Черногория, стремясь соответствовать стандартом блока, приняла программу увеличения военных трат. Об этом говорится в сообщении Минобороны Черногории.

Напомним, что Черногория получила приглашение присоединиться к НАТО в декабре 2015 года. Сейчас идет процесс ратификации соглашения всеми государствами-членами блока.