Южно-Сахалинск, 25 июля, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Жители сахалинского Углегорска пожаловались главе региона Олегу Кожемяко на невыносимые условия жизни. Обратиться к губернатору людей вынудил полный паралич в работе местных властей. Чудовищная грязь на улицах, разбитые дороги, 80 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, в ужасном состоянии местная школа и клубы угольной пыли со стороны морского порта, занятого перевалкой угля — вот лишь неполный перечень проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жители островного муниципального образования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

volna.org Гоголевский чиновники

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Углегорский район — единственный на Сахалине и Курилах, в который входят три самостоятельные административные единицы: Углегорское, Шахтерское городские поселения и Бошняковское сельское поселение.

Углегорск сегодня производит впечатление населенного пункта, из которого давно ушла какая бы то ни было власть. Управленческая неразбериха, путаница в полномочиях многочисленных местных чиновников, их полнейшее равнодушие к нуждам людей — обо всем этом рассказали на встрече с губернатором жители района и города.

Даже лихорадочные попытки муниципальных начальников навести хоть какой-то порядок накануне визита губернатора, удручающей картины не изменили.

«Спасибо, что приехали. У нас хоть пыль немного с дорог сбили, да траву выкосили», — с иронией благодарили жители губернатора.

Как выяснилось, в районе столько чиновников, что они и сами уже не понимают, у кого какие полномочия. Люди жаловались, что вынуждены ходить из кабинета в кабинет для решения элементарных вопросов. И везде один ответ: «Это не наши полномочия».

В прошлом году, если верить отчетам чиновников, Шахтерское поселение заняло первое место в области по строительству детских площадок и спортивных городков. Но длительная прогулка по дворам и улицам города не помогла главе региона отыскать эти сооружения.

Накануне визита Олега Кожемяко, руководители местных управляющих компаний «предусмотрительно» повесили на подвалы амбарные замки. Но состояние подъездов губернатор смог оценить даже визуально. На вопрос «Сколько подъездов вы отремонтировали за год?», последовал лаконичный ответ: «Семь».

С помощью нехитрых подсчетов председатель областного правительства сделал вывод: такими темпами даже 70 лет не хватит, чтобы привести все подъезды в порядок.

Как выяснилось, 95% всех собираемых с населения платежей коммунальщики тратят на собственные зарплаты. При этом работники управляющих компаний пожаловались Кожемяко: «Люди платят неохотно». «А за что вам платить-то?», — ответил губернатор.

«Местная власть беспомощна. В существующем виде она представляет собой бесполезный нарост, который содержится на народные деньги. На безбедную жизнь многочисленного чиновничества тратится 100 миллионов рублей в год. На эти деньги можно каждый год возводить по крупному спортивному объекту. А наша задача — не бюрократов содержать, а людям помогать. Сегодня ни один человек не сказал про вас ни одного доброго слова», — обратился к местным чиновникам Олег Кожемяко.

На встрече с главой области люди жаловались, что живут в ветхом и аварийном жилье и их не ставят на очередь на получение нового. Мэр Алексей Яковлев, попытавшись спасти ситуацию, спросил: «И кто же вас не ставит на очередь?». В ответ из зала раздался смех и дружный ответ: «Мэр Яковлев!».

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Губернатор поручил муниципалитетам немедленно разобраться со списками нуждающихся в улучшении жилищных условий и сообщил, что жилье будет строиться: «Уже в этом году появится арендный дом, в 2017 году будет построено 112 квартир. Жилищное строительство будет продолжаться».

О проблеме портового Углегорска — угольной пыли, отравляющей жизнь тем, кто живет вблизи порта, говорили на встречах. Люди заявили о безобразной работе автотранспортного предприятия: на 6 водителей 18 управленцев. Водители отказываются работать. Речь шла и о стоимости угля. В угледобывающем районе его стоимость составляет 2 тысяч рублей за тонну.

В муниципалитете необходимы спортивные и культурные центры, жилье, дороги. Крайне нужен ремонт больницы, хотя бы хирургического блока — в год здесь делается более 900 операций.

Все прозвучавшие вопросы взяты на личный контроль губернатором. В частности, Олег Кожемяко пообещал, что в течение 3 лет дорожники приведут в порядок все дороги от Углегорска до Шахтерска.

«Или вы работаете по тем направлениям, которые указывают жители, или просто расстаетесь с работой в органах местного самоуправления. Вместе со своими командами, как несправившиеся. Создается единый механизм управления, чтобы больше не было чиновничьей чехарды», — пригрозил Кожемяко местным чиновникам.

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко продолжает инспекционную поездку по области. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе глава региона пытался найти на дорогах области 7 миллиардов рублей, ежегодно выделяемых на их достойное содержание и не нашел. В связи с чем уже последовали кадровые решения.