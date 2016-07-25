Ярославль, 25 июля, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Ликеро-водочный завод «Ярославский» будет продан с аукциона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал конкурсный управляющий предприятия Денис Кучеров.

В настоящее время идет процедура банкротства, уточняются требования кредиторов. Прежде всего Ярославский ЛВЗ должен государству. Долги достигают 10 млрд рублей.

«Идет процедура банкротства ЛВЗ. Общая сумма порядка 10 млрд рублей — акцизы, налоги, пенсионный фонд, фонд социального страхования, все платежи государству. Выплаты любой суммы возможны только после включения взыскателя в реестр кредиторов.

Сейчас денег на счету завода нет, а те, которые поступают, уходят на погашение зарплаты уволенным сотрудникам завода. Когда предприятие будет продаваться через аукцион, тогда и будут происходить погашения взыскателям.

Предприятие действующее, хоть сейчас можно заезжать и работать. Вопрос лицензии на реализацию продукции от Росалкогольрегулирования. Ее нужно будет получить новому собственнику.

Будет переоценка всего имущественного комплекса, и можно хоть завтра начинать работать на тех же мощностях. Мешает отсутствие инвестора, до сих пор нет желающего купить завод. По практике, так или иначе появляются интересанты, приходят, смотрят, мониторят. Объект хороший, аналогов ему в соседних областях по мощностям нет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM конкурсный управляющий ЛВЗ «Ярославский» Денис Кучеров.

Ярославский ЛВЗ остановил работу в ноябре 2015 года после отзыва лицензии Росалкогольрегулированем. 25 февраля 2016 года Арбитражный суд Ярославской области признал предприятие банкротом.Тогда же в отношении руководства ЛВЗ «Ярославский» было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 стю 199 УК РФ об уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере. Речь шла о периоде с января по декабрь 2015 года.

В бюджет Ярославской области ЛВЗ в среднем давал в год более 1 млрд рублей, остановка завода существенно повлияла на сбалансированность регионального бюджета.