Москва, 25 июля, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Итоги аукциона на определение нового рекламного подрядчика Московского метрополитена будут подведены 17 августа 2016 года, сообщает агентство «Москва». Сумма контракта составляет более 17 млрд рублей, что равно сумме предыдущих контрактов. Договор будет заключен на 10 лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Согласно условиям аукциона, в течение трех лет новый подрядчик должен будет разместить рекламу на экранах в подвижном составе на всех линиях метро с учетом ежедневной эксплуатации не менее 3,6 тысяч вагонов. Также в его распоряжении окажутся экраны вдоль эскалаторов на 84 станциях метро и видеостены в пешеходных переходах, вестибюлях, лестничных и эскалаторных спусках.

Организация обязана предусмотреть резерв рекламных мест для размещения информации подземки в пределах 15% от предельных объемов годового размещения рекламных носителей. Кроме того, новый подрядчик должен организовать места для размещения социальной рекламы и рекламы, представляющей особую общественную значимость по поручению департамента средств массовой информации и рекламы.

Так, в 2016 году оператору рекламы необходимо выплатить метро 5% от всей суммы, во второй год — 7%, а в последующие — по 11% ежегодно. С 2017 года Московский метрополитен может изменить размер суммы в случае изменения индекса потребительских цен.

Напомним, в декабре 2015 года метрополитен выиграл суд у рекламного подрядчика «Авто Селл», которая занималась размещением рекламы в столичном метро. Договор с компанией был расторгнут 21 июля 2015 года в одностороннем порядке из-за долгов подрядчика.

Итоги предыдущего тендера на право размещения рекламы в метро были подведены 15 марта 2016 года, однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала столичному предписание об отмене результатов торгов, так как в заявке ООО «ЭкспоМедиа» нашли нарушения.