Москва, 25 июля, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Народы России и Сирии схожи своим народом, а также основами межэтнического мира и согласия. Об этом в интервью для Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сирия на карте мира

«Сирия — прекрасная страна. Между прочим, между нами и Сирией есть немало общего, потому что в России и в Сирийской Арабской Республике народ многонациональный, многоконфессиональный. Везде — и у нас, и у сирийцев — в психологии и в государственной традиции преобладает межрелигиозный, межконфессиональный, межэтнический мир и согласие. Когда мир и согласие нарушаются, то это, конечно, не идёт на пользу обществу», — сказал Лавров.

Он напомнил, что некоторое время назад «мы прошли через непростой этап»: «Сейчас мы восстановили целостность нашего народа, и я уверен, что никому не удастся её нарушить. Важно, чтобы сирийский народ сохранялся таким, каким мы все его знаем, когда все ценности великих мировых религий сосуществовали друг с другом и доставляли радость и удовольствие всем без исключения сирийцам и огромному количеству туристов, которые посещали Сирию и наслаждались этим прекрасным государством и народом».

Напомним, в начале 2016 года в Сирии начал действовать режим прекращения огня, не распространяющийся на террористов из запрещённых в России террористических организаций ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра». Режим прекращения огня создан в том числе и для создания необходимых условий для доставки гуманитарной помощи пострадавшим от действий террористов территориям.