Москва, 25 июля, 2016, 09:52 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Утром в понедельник, 25 июля, на рынке нефти идут едва заметные продажи, пока не подтвержденные объемами, но настроения на сырьевой площадке остаются смешанными. Баррель североморской нефти Brent утром стоит $45,65 (-0,1%). Минимум прошлой недели стоит на отметке $45,16.

«Быки» достаточно продавили котировки, но для новых распродаж потребуются драйверы иной силы.

В пятницу, 22 июля, вышли обновленные данные по численности американских буровых установок от Baker Hughes. К 22 июля показатель вырос на 15 единиц и составил 462 штуки. При этом в годовом исчислении показатель покападает на 47,26%. Иракские намерения нарастить добычу черного золота пока неподтверждены фактами, но вполне можно ожидать, что по итогам июля данные посуточной выкачке нефти все-таки покажут уверенный рост. Эти новости в общем и целом уже учтены в нефтяных ценах, однако не исключено, что первая половина торгового дня в понедельник, 25 июля, будет посвящена анализу инвесторами этих новостей.

С точки зрения технического взгляда, ближайшая поддержка для Brent стоит на уровне $45,35, далее $45,00. При пробое каждой из этих отметок вниз силы «медведей» увеличатся. Однако на текущий момент сомнительно, что $45 будет пробита так быстро: продажи в нефти идут третий день подряд, и инвесторы в полне могут предпочесть вариант консолидации в узком диапазоне вблизи майских минимумов варианту стремительной распродажи.