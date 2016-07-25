Горно-Алтайск, 25 июля, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Республики Алтай зарегистрировала кандидатами в депутаты Госдумы уже восемь кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Всего по единственному одномандатному округу в регионе выдвинулись 18 человек, в том числе шесть самовыдвиженцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

На мандат депутата претендуют исполнительный директор Конгресса алтайского народа Амыр Айташев, учитель городской школы №9 Сергей Афанасьев, глава Чемальского района Родион Букачаков («Единая Россия»), новосибирский предприниматель Александр Гигальчий, депутат Госсобрания Александр Груздев («Справедливая Россия»), юрист Мария Демина («Родина»), председатель Общества по защите прав автомобилистов Дмитрий Думнов («Яблоко»), учитель начальных классов школы №12 Ирина Зверяко («Гражданская сила»), хирург Тимур Казитов (ЛДПР), депутат усть-канского райсовета Урмат Князев (Партия народной свободы), гендиректор АПК «Заречный» Вечеслав Кыдатов (Партия роста), обозреватель газеты «Листок» Сергей Михайлов, временно неработающий Дмитрий Пименов, председатель комитета Госсобрания по законодательству и национальной политике Виктор Ромашкин (КПРФ), временно неработающий Денис Сафиянов, депутат Госсобрания Геннадий Сумин («Патриоты России»), директор майминского сельхозтехникума Александр Чеконов («Зеленые»), житель Бердска Александр Червов («Коммунисты России»).

Зарегистрированы кандидатами Груздев, Демина, Казитов, Кыдатов, Ромашкин Сумин, Чеконов и Червов. Рассмотрение документов от других претендентов продолжается.