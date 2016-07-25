Оренбург, 25 июля, 2016, 09:27 — ИА Регнум. В Оренбурге 25 июля стартует XX российско-казахстанская историко-культурная, экологическая и спортивная экспедиция по реке Урал. Ее маршрут пройдет по территории Башкирии, Оренбургской области РФ, Западно-Казахстанской и Атырауской областей Казахстана. В экспедиции принимают участие команды Западно-Казахстанской, Атырауской, Оренбургской областей, также примут участие учащиеся школ Уральска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

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Экспедиция 2016 года отправляется в путь в двадцатый раз. Как отметила руководитель экспедиции Елена Тарасенко, эта юбилейная экспедиция отметит 15-летие сотрудничества и объединения усилий двух государств и 25-летие СНГ. Как и предыдущие экспедиции, нынешняя призвана дать новый импульс к ещё большему сотрудничеству и сближению народов России и Казахстана. Одним из главных ее составляющих является экологическое направление.

Старт юбилейной международной историко-культурной, экологической экспедиции по реке Урал состоится в первой половине дня 25 июля в Зауральной роще в Оренбурге.

26 июля в ходе экспедиции в п. Илек пройдет молодёжный форум «Мы нашей дружбою сильны». Затем участники пересекут границу в районе райцентра Илек на байдарках. В городе Уральске состоится научно-практическая конференция «Совместная российско-казахстанская экспедиция по реке Урал как фактор историко-культурного наследия двух народов».

Водный маршрут продолжится по территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей Казахстана. Финиш экспедиции намечен в городе Атырау в Казахстане.

Стоит отметить, на протяжении многих лет Россия и Казахстан реализуют целый ряд совместных проектов в различных сферах. Это культурные и спортивные обмены, оказание высококачественной и неотложной медицинской помощи, совместные образовательные программы и природоохранные мероприятия. Активно взаимодействуют и общественные организации двух стран.

Одной из значимых совместных акций является российско-казахстанская, историко-культурная, экологическая экспедиция по бассейну реки Урал. Идея проведения первых вёсельных походов по реке Урал «По следам Валериана Правдухина» родилась более 20 лет назад в акимате города Уральска. Первоначально экспедиция решила пройти водным маршрутом экспедиции Валериана Правдухина — известного писателя, уроженца Оренбургской губернии, который долгое время жил и работал в Казахстане. Но повторение правдухинского маршрута стало не единственной целью экспедиции. Уже самый первый поход выявил экологические проблемы нашей общей реки. Участники экспедиции поставили перед собой задачу: привлечь внимание властей, общественности к проблемам нашей жемчужине — Уралу.

15 лет назад экспедиция приобрела статус международной, российско-казахстанской. К экспедиции присоединилась оренбургская сторона. Объединились власть, бизнес, общественные организации. Участники считают, что призыв экспедиции был услышан. Совместная акция превратилось в мощное движение по сохранению и спасению реки Урал.