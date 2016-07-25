Москва, 25 июля, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Российский рубль с большой долей вероятности в 25 июля продолжит слабеть в парах с иностранными валютами. Фактор налогового периода уже не учитывается как значимая опора для рубля, нефтяной драйвер слаб. Ко всему прочему, против «россиянина» продолжают работать вербальные правительственные интервенции. Сильный рубль неудобен ни бюджету, ни экспортерам, и на рынке это прекрасно понимают.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Больной

Сегодня, 25 июля, в России пиковый день платежей в рамках текущего налоговогопериода. Это значит, что во второй половине дня спрос на рубли на внутреннем рынке за счет интереса экспортеров угаснет, и «россиянин» останется наедине со слабой нефтью и смешанным внешним фоном. В пятницу, 22 июля, доллару не хватило минимума, чтобы прожить 65,0,и не исключено, что это случится уже сегодня. Дальнейший настрой «быков» в паре доллар/рубль будет зависеть от готовности рынка к коррекции — при пробое 65,15 откроется дорога в область 65,45. Евро проведет сегодняшние торги в рамках отметок 71−71,45 руб. Отечественная валюта выглядит по-прежнему перекупленной, потенциал коррекции выглядит довольно значительным.

Официальные курсы ЦБ РФ понедельник, 25 июля, составляют 64,62 руб. за американскую валюту и 71,25 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 89 и 95 копеек соответственно.