Москва, 25 июля, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ предложило представителям Центризбиркома России (ЦИК РФ) приехать в США в качестве наблюдателей за ходом выборов президента страны. Об этом сообщает в понедельник, 25 июля, газета «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидаты

«Всего от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ поедет делегация из 500 человек», — говорится в сообщении.

Член ЦИК РФ Василий Лихачев в интервью газете заявил, что всего за процессом выборов в США будут следить 10 наблюдателей из России.

«Нам еще предстоит получить от американцев аккредитацию на выборы, — говорит он. — С учетом постоянного давления на Россию, эта новость приобретает политическое значение».

При этом Лихачев добавил, что приглашение наблюдателей из РФ в США является проявлением уважения и признания профессионализма российских специалистов.