Барнаул, 25 июля, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Алтайский край занимает второе место в России по потреблению молока и молочных продуктов в расчете на одного жителя региона. Об этом со ссылкой на экспертов социальной информационно-образовательной программы «Три молочных продукта в день» сообщает сегодня, 25 июля, официальный сайт региона.

Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»

«Минимальная рекомендованная медицинская норма потребления на человека в год — 320 кг. Среднедушевое потребление молока и молочных продуктов в 2015 году составило 331,1 кг в расчете на одного жителя Алтайского края. В среднем по России этот показатель составил 235 кг», — пояснили в управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Региональные чиновники подчеркивают, что оптимизация ценовой политики позволила обеспечить жителей Алтайского края доступными по цене молочными продуктами. Так, пастеризованное питьевое молоко в течение 2016 года у алтайского производителя стало дешевле на 6,1% к уровню начала года. Более ресурсоемкие продукты, такие как кисломолочная продукция, в текущем году подорожала у производителя на 1%, сметана — на 0,9%, творог — на 1,1%, сыр твердый — на 2,6%, сливочное масло — на 3,2%, что ниже уровня продуктовой инфляции.

«Потребительские предпочтения на молочном рынке края — вполне устойчивый тренд. Многие предпочитают выбирать продукты, соответствующие их образу жизни, где немаловажную роль играет система питания, акцентируется внимание на калорийности и пользе пищи, возрастной и половой градации. Все это способствует стимулированию потребления молока и популяризации молочных продуктов среди населения Алтайского края», — поясняют в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край занимает 3 место в стране по производству молока — ежегодно более 1,4 млн. тонн.

«Три молочных продукта в день» — это информационно-образовательная программа Национального союза производителей молока, стартовавшая при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Института питания РАМН, Российской ассоциации по остеопорозу и активном участии крупнейших игроков молочной отрасли.

В активную фазу проект вступил в 2014 году, когда программу поддержали 17 российских регионов. В рамках программы проводятся мероприятия с участием экспертов Института питания РАМН, Российской ассоциации по остеопорозу, МОНИКИ, в том числе лекции в вузах, он-лайн консультации в общественно-политических и потребительских СМИ, пресс-конференции и конкурсы для журналистов, вебинары и другие активности.