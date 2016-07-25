Москва, 25 июля, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Законопроект о применении справочника профессий правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля. Справочник становится базовым государственным информационным ресурсом, содержащим информацию о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях. Предполагается, что в с справочнике профессий будет приведена следующая основная информация: краткое описание профессии и перспективы её развития, требования к образованию, специальные требования по допуску к работе, возможность оценки квалификации, связь с действующими классификаторами социально-трудовой информации.

Александр Дейнека. Текстильщицы. 1927

Анализ востребованности профессий относится к полномочиям органов государственной власти регионов в области содействия занятости населения.

Порядок формирования, ведения и актуализации справочника профессий и перечень содержащейся в нем информации устанавливаются правительством РФ.

Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального образования, утвержден Минтрудом. В него включено более 1,6 тыс. наименований профессий. При этом полномочия Минтруда по принятию, актуализации такого справочника законодательства не определены.