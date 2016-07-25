Монреаль, Канада, 25 июля, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разочаровано тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) не отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом, как передает ВВС, заявил глава WADA Крейг Риди.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враньё

«WADA разочаровано, что МОК не последовал рекомендациям его исполкома, основанным на результатах расследования Макларена, — заявил Риди. — Это обеспечило бы сильный, простой и единый подход (к допинг-скандалам)».

При этом глава WADA считает, что доклад Макларена якобы «доказал существование в РФ подконтрольной правительству допинговой программы, которая ставит под вопрос принципы «чистого» спорта, зафиксированные в мировом антидопинговом кодексе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не отстранять всю сборную России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Решения по участию российских спортсменов будут принимать международные федерации по олимпийским видам спорта на основе выработанных МОК критериев. Не смогут принять участие в ОИ только спортсмены, которые были раньше уличены в применении допинга.

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