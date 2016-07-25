Заключенные устроили бунт в колонии в Хакасии
Абакан, 25 июля, 2016, 08:17 — ИА Регнум. В исправительной колонии №35 в Хакасии группа заключенных попыталась устроить бунт, который был пресечен сотрудниками ФСИН. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия.
«Массовые беспорядки начались 24 июля в 22 часа 25 минут с участием 242 заключенных и были пресечены в 5 часов 30 минут следующего дня сотрудниками колонии в ходе спецоперации по обезвреживанию преступников, — говорится в сообщении. — Спецоперация проведена без потерь, пострадавших нет».
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1, 2 ст.212 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация и участие в массовых беспорядках).
Отмечается, что в результате беспорядков изнутри пострадал один корпус колонии.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить все детали произошедшего.