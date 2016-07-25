Абакан, 25 июля, 2016, 08:17 — ИА Регнум. В исправительной колонии №35 в Хакасии группа заключенных попыталась устроить бунт, который был пресечен сотрудниками ФСИН. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заключенье

«Массовые беспорядки начались 24 июля в 22 часа 25 минут с участием 242 заключенных и были пресечены в 5 часов 30 минут следующего дня сотрудниками колонии в ходе спецоперации по обезвреживанию преступников, — говорится в сообщении. — Спецоперация проведена без потерь, пострадавших нет».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1, 2 ст.212 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация и участие в массовых беспорядках).

Отмечается, что в результате беспорядков изнутри пострадал один корпус колонии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить все детали произошедшего.