Ансбах, Германия, 25 июля, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Погибшим при взрыве в немецком городе Ансбах оказался 27-летний выходец из Сирии, который и привел в действие взрывное устройство у входа в бар. Об этом, как передает ВВС, сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.

Морис Утрилло. Безумие

По его словам, сотрудники полиции уже установили, что подозреваемый в преступлении молодой человек ранее лечился от психических заболеваний.

«Мужчина ранее дважды пытался покончить с собой, — говорит министр. — Входило ли в его намерения убивать других людей — неизвестно».

При этом Херрманн добавил, что взрывчатки, найденной в рюкзаке погибшего, хватило бы для того, чтобы травмировать «значительно большее количество людей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля у входа в бар Eugene's города Ансбах в Баварии прогремел мощный взрыв. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще около 12 получили ранения.

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