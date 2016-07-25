Москва, 25 июля, 2016, 06:07 — ИА Регнум. Группа российских наблюдателей с 25 по 30 июля на самолете Ан-30Б в рамках Договора по открытому небу совершат наблюдательный полет над Великобританией. В то же время американские инспекторы пролетят с аналогичной целью над Россией. Об этом заявил врио начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Забелло, говорится на официальном сайте Минобороны РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

«В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения», — объясняется в сообщении.

Американцы выполнять полет над Россией на самолете ОС-135Б. Это воздушное судно не предназначено для использования в боевых действиях. В свою очередь, российская группа экспертов будет выполнять полет на Ан-30Б. Российские наблюдатели будут вылетать с самолета Брайз Нортон.

Когда российская группа будет лететь над Соединенным королевством, то британские специалисты на борту самолета российского происхождения будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Сообщается, что максимальная дальность полета составляет 2,4 тыс. километров. Стоит отметить, что Россия совершила уже 23 наблюдательных полета над другими странами.