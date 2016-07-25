Ансбах, Германия, 25 июля, 2016, 05:30 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн сообщил о том, кто устроил взрыв в ресторане немецкого города Ансбах. Им оказался 27-летний выходец из Сирии, информирует британское агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Пока непонятно, как конкретно планировал поступить мужчина: только покончить с собой или еще и унести жизни других людей. Сириец устроил взрыв после того, как дважды пытался пойти на музыкальный фестиваль, который в этот день проходил в городе, но не смог.

По информации издания The Guardian, год назад мужчина обращался в Германию для того, чтобы получить статус беженца, однако ему отказали, но разрешили остаться в стране из-за войны в Сирии. О его связях с террористическими группировка пока не найдено свидетельств. В то же время известно, что мужчина до этого инцидента пытался два раза свести счеты с жизнью, однако после каждой неудачной попытки проходил курс лечения.

Ранее ИА REGNUM передавало, что в ночь с 24 на 25 июля в одном из ресторанов немецкого Ансбах прогремел мощный взрыв. Его жертвами, по последним данным, стали два человека, еще десять получили ранения. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Как позже выяснилось, взрыв произошел благодаря заложенному в здании ресторана взрывчатому устройству.