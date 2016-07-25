Ансбах, Германия, 25 июля, 2016, 04:33 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате сильного взрыва в одном из ресторанов немецкого города Ансбах увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Michael Deal Трагедия

Вечером в воскресенье, 24 июля, в ресторане прогремел взрыв. Сначала сообщалось о том, что жертвой инцидента стал один человек и еще девять ранены. Теперь число погибших увеличилось до двух и десяти пострадавших. Причем трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Согласно предварительной информации полиции, инициатором взрыва является один из погибших.

Как позже сообщил обер-бургомистр Ансбаха Карда Зайдель, причиной взрыва стало заложенное в ресторане взрывное устройство. В связи с произошедшем из Берлина к месту событий отправился министр внутренних дел Баварии Иоахим Херрманн.