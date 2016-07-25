Недалеко от базы НАТО в Турции произошел пожар
Измир, Турция, 25 июля, 2016, 03:28 — ИА Регнум. Вечером в воскресенье, 24 июля, в Турции в провинции Измир вблизи базы НАТО вспыхнул пожар, охвативший более 40 га лесных массивов. Об этом информирует агентство BNO News.
Лесной пожар
Сильный пожар произошел недалеко от базы Североатлантического альянса, расположенной в турецкой провинции. Однако в НАТО пока никак не комментируют ситуацию.
В настоящее время пожарным удалось взять под контроль ситуацию. В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о возможном поджоге леса для того, чтобы причинить таким образом вред базе альянса.
Сведений о пострадавших в результате пожара пока не поступало.