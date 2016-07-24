Авдеевка, ДНР, 27 февраля, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Российские военнослужащие артиллерийского расчёта гаубицы Д-30 уничтожили на авдеевском направлении легкобронированную технику Вооружённых сил Украины и сорвали эвакуацию экипажа ранее подбитой боевой машины. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Военнослужащие артиллерийского расчёта гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ во время попытки эвакуировать военнослужащих ВСУ на авдеевском направлении», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Артиллеристы поразили цели с закрытых огневых позиции при помощи 122-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов. Отмечается, что попытка эвакуации личного состава ВСУ была выявлена подразделением разведки, ведущим оценку обстановки на поле боя с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, во вторник в Министерстве обороны также сообщили, что расчёты реактивных систем залпового огня «Град» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ поразили опорный пункт Вооружённых сил Украины и находящуюся там живую силу противника в районе Вербового Запорожской области.

Накануне, 26 февраля, в оборонном ведомства объявили о взятии под контроль российских военных посёлка Ласточкино, расположенного западнее Авдеевки. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, за сутки ВСУ потеряли на данном участке фронта до 150 человек личного состава.