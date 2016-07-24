Тегеран, 24 июля, 2016, 16:08 — ИА Регнум.



heraldboy.com Мохсен Резаи — Секретарь совета по определению политической целесообразности Ирана

Секретарь совета по определению политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи выступил на региональной конференции в провинции Альборз, организованной Корпусом стражей исламской революции.

Политик рассказал о подрывной работе Саудовской Аравии на иранской территории. «Саудовская Аравия вмешивается во внутренние дела Ирана и Ирака. Саудовский режим поддерживает «Объединенную партию Иранского Курдистана» и посылает террористов для дестабилизации ситуации в Иране», — цитирует Резаи агентство Tasnim News.

В своей речи он дал оценку политической системе Ирана.

«Некоторые говорят, что политический строй в Турции лучше, чем в Иране. В доказательство они указывают на динамичный рост турецкой экономики. Сейчас мы видим, что итогом провалившего переворота стало убийство людей, многотысячные аресты. И нет гарантии, что все вернется в мирное русло в Турции. Исламская республика Иран обладает самой лучшей политической системой на Ближнем Востоке. КСИР будет всегда стоять на защите наших ценностей», — резюмировал секретарь Совета по политической целесообразности.

21 июля силы КСИР пресекли незаконное проникновение четырех диверсантов на территорию провинции Западный Азербайджан. С начала июня предпринимаются постоянные попытки по дестабилизации территории Иранского Курдистана и провинции Систан и Белуджистан.