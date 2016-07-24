Тегеран, 24 июля, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Арджмандфар сообщил о ликвидации двух террористические ячейки в провинциях Курдистан и Западный Азербайджан.

mugtama.com КСИР — Корпус Стражей Исламской Революции

«В этом районе действует пять террористических групп, целью которых является дестабилизация северо-западных провинций Ирана. КСИР убили 23 террориста и нанесли значительный урон базам террористов в приграничной зоне. С 2015 г. спецслужбы США и Саудовской Аравии приступили к реализации плана по созданию нестабильности в Иране», — передает слова военачальника телеканал PressTV.

По словам Арджамндфара, «Вашингтон и Эр-Рияд поддерживают боевиков Партии свободной жизни Курдистана («Пежак») — ответвления Рабочей партии Курдистана, оказывая помощь их представительству в Германии и в полуавтономном регионе Иракского Курдистана».

С июня 2016 г. в провинциях Иранский Курдистан, а также Систан и Белуджистан активизировались террористические группировки. В боестолкновениях силы правопорядка несут потери. Ранее министерство разведки выпустило документальный фильм, в котором показана группа террористов, задержанных при подготовке терактов в Тегеране.