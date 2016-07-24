Лондон, 24 июля, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В этом уверены аналитики из «Атлантического совета США». Специалисты из вашингтонского мозгового центра рекомендуют США развернуть ракеты ПРО в Польше как можно скорее, поскольку Польша не в состоянии самостоятельно себя защищать».

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(Атлантический Совет США — неправительственная непартийная организация, определяющая свои цели как «продвижение конструктивного лидерства США на международной арене»).

По мнению издания «агрессивная внешняя политика возрождающейся при президенте Путине России заставляет страны региона находиться в состоянии повышенной боеготовности. Даже если Москва и не пыталась бросить до сего момента вызов непосредственно НАТО, все может измениться в одночасье. Крым и Украина — тому пример».

«Быстрота войсковых операций российской армии настолько высока, что, образно говоря, польскому «боксеру» нельзя стоять на ринге с опущенными руками — времени поднять их для защиты у него может не оказаться. То же самое относится к его союзникам, — пишет корреспондент Дэн Кумбс. — «Атлантический совет» подсказывает, что предпочтительными целями для ракет, разворачиваемых в Польше, могут быть Калининград и система московского метрополитена».

«Польша должна найти возможность сохранить в стране боеспособных мужчин и не отпускать их на заработки в другие страны», — еще один ценный совет от аналитиков из Вашингтона.

«Бен Родс, заместитель советника по национальной безопасности США, отрицает, что США провоцируют нарастание напряженности в Европе, заявляя: «Мы только демонстрируем Москве, что не будем сидеть сложа руки, если она будет продолжать вести себя агрессивно. У нас есть чем ответить», — завершает свою публикацию Кумбс.