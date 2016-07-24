Лондон, 24 июля, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Источники в Пентагоне утверждают, что когда американским ВВС, развернутым на Ближнем Востоке стало известно, что россияне летят бомбить Ат-Танф, они попытались даже перехватить бомбардировщики Москвы, но на это у них уже не было времени».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волшебная лампа

По мнению издания, «эта акция России была направлена на то, чтобы принудить Белый Дом к подписанию соглашения о координировании действий в Сирии и возможном совместном проведении авианалетов на объекты террористических формирований. В том, что на минувшей неделе США и Россия договорились о целях при нанесении ударов по формированиям филиала «Аль Каиды» — организации «Ан Нусра» (организация, запрещенная в России — прим. ИА REGNUM ), виновата именно та бомбардировка русскими Ат-Танф, что была проведена 16 июня нынешнего года».

Три недели спустя, 12 июля «русские штурмовики во второй раз атаковали лагерь, в котором специалисты из ЦРУ обучают повстанцев военному делу. Лагерь находится в 50 милях к западу от Ат-Танфа».

В результате этих бомбардировок и давления России, Белый Дом и Госдепартамент, стремясь избежать военной эскалации, решили сделать новый шаг к достижению компромисса. На прошедшей неделе Джон Кери достиг временного соглашения с русскими об объединении усилий в атаках против «Ан Нусры». В соответствии с договоренностями российские ВВС прекратят бомбить поддерживаемых американцами повстанцев и будут удерживать правительственные ВВС Сирии от нанесения бомбовых ударов по этим же подразделениям. В обмен на это США обещали Москве ослабить изоляцию Москвы на международной арене».

«Однако пока еще продолжается дискуссия о том, будет ли иметь Россия право осуществлять бомбардировки в Сирии без согласования с США. В Пентагоне скептически относятся к договоренностям Госдепа с Кремлем и заявляют, что если российские ВВС будут атаковать какой-то объект, не согласовав с США, соглашение будет разорвано», — резюмирует Daily Mail.