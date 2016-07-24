Анкара, 24 июля, 2016, 08:12 — ИА Регнум. В рамках расследования по делу о неудавшемся военном мятеже в Турции задержаны более 13 тысяч человек. Об этом накануне, 24 июля, заявил журналистам премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Турецкий недоворот

Глава правительства заявил, что задержаны 13 002 человека. Из них в Стамбуле задержаны 3879 человек, в Анкаре 2734, в Измире — 197, в других провинциях — 6192.

Среди задержанных 1329 полицейских; 8831 военнослужащий, в том числе 163 генерала и адмирала и 2329 офицеров; 2100 судей и прокуроров, 52 руководителя администрации. Арестованы пока только 5837 человек.

Аресты и задержания продолжаются, подчеркнул Йалдырым.

Массовые репрессии в Турции начались после неудавшейся попытки военного мятежа в ночь на 16 июля. В результате столкновений погибли 246 турецких граждан, не считая мятежников. Более двух тысяч человек получили ранения.