Калининград, 24 июля, 2016, 07:32 — ИА Регнум. В Калининграде после неизлечимой болезни скончалась мать 7-миллиардного жителя Земли Елена Николаева. Об этом сегодня ночью, 24 июля, сообщила президент калининградской Ассоциации многодетных семей Татьяна Девиченская.

government.ru Владимир Путин с Еленой Николаевой в Калининграде

«Покинула этот мир Елена Николаева — мама 7-миллиардного жителя планеты по имени Петя, — написала Девиченская на своей странице в «Фейсбуке». — Рак груди был обнаружен после родов. Несмотря на все усилия врачей, властей, мужество и веру самой Лены, болезнь все же оказалась сильней. В семье Николаевых трое детей…»

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ночь на 31 октября 2011 года в Калининграде родился ребёнок, претендующий на символическое звание 7-миллиардного жителя Земли. Через несколько дней мальчика Петю проведал Владимир Путин, будучи тогда премьер-министром России.

Диагноз болезни был поставлен Елене Николаевой в июле 2012 года.