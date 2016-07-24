Лондон, 24 июля, 2016, 03:44 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) собирается отстранить российскую сборную от участия в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро за «государственную допинговую программу» РФ. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Что стоит за допинг-атакой на Россию

В настоящее время официального подтверждения этой информации пока нет. Однако британское издание отмечает, что все 387 российских спортсменов, входящих в сборную, могут не поехать на Олимпийские игры за нарушение допинговых норм.

Кроме того, не исключено, что российских спортсменов могут отстранить и от участия в зимних ОИ в Южной Корее, заявил собеседник газеты. Таким образом Международный олимпийский комитет планирует продемонстрировать, что допинг является атакой на весь спорт, и за это спортсмены должны быть наказаны.

Как пишет The Mail on Sunday (воскресное приложение к Daily Mail), комитет отстранит сборную России от летней Олимпиады. Однако атлеты, которые сумеют доказать, что не употребляли допинг, смогут участвовать в состязаниях под нейтральным флагом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МОК завершил 23 июля вторую волну проверок допинг-проб восьми стран в четырех видах спорта на Олимпиаде 2008 года, в результате чего были выявлены положительные результаты некоторых проб. Известно, что среди положительных результатов есть и пробы российских спортсменов.

Сегодня, 25 июля, пройдет заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета, где официально объявят решение по поводу участия российский сборной на Олимпиаде в Рио. Мероприятие состоится в швейцарской Лозанне. Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство ранее рекомендовало МОК отстранить команду из России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.